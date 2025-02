"Vanno risolti i disservizi sulla linea Reggio-Guastalla"

"Risolvere i disservizi sulla linea ferroviaria Reggio-Guastalla". Un messaggio che i cittadini sentono ripetere ormai da molti anni, senza però le soluzioni sperate. Ora arriva una nuova interrogazione in Consiglio regionale presentata da Andrea Costa (Pd) e dalle colleghe Maria Laura Arduini, Anna Fornili ed Elena Carletti. Si chiede di "chiarire quale tipo di attività di monitoraggio, diagnosi e manutenzione sia stata fatta sulla linea ferroviaria", su cui erano state soppresse due fermate, una delle quali (quella di Pieve Rossa) in parte ripristinata.

I consiglieri ricordano "gli interventi di elettrificazione che hanno riguardato pure la linea Reggio-Guastalla", evidenziando pure come il sistema controllo marcia treno, "abbia comunque causato la recente soppressione di alcune fermate, con disagi ai viaggiatori diretti a Reggio". I ritardi e i disservizi sono riconducibili anche "a carenze strutturali che, nonostante i cantieri per l’elettrificazione della linea, non sono state risolte". A fronte dell’annuncio di Fer del debutto sulla rete regionale di un mezzo d’opera diagnostico, i consiglieri dem chiedono lumi "sugli interventi già in essere o programmati per eliminare le criticità riscontrate".

a.le.