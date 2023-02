Variante di Ciano, bisogna trovare 18 milioni

di Francesca Chilloni

Servono 17 milioni e 862mila euro per realizzare la Variante di Ciano, un’opera strategica per completare l’Asse di Val d’Enza verso la collina matildica e il medio e alto Appennino. Ieri è stata firmata un’intesa tra Provincia e Comune di Canossa finalizzata a reperire - anche a livello regionale - i finanziamenti per costruire a stralci un’arteria che da oltre un decennio è considerata indispensabile. Il protocollo d’intesa è stato siglato dal presidente della Provincia Giorgio Zanni e dal sindaco Luca Bolondi, alla presenza di Luca Ronzoni, presidente dell’Unione Val d’Enza.

Già pensata anni fa come naturale prosecuzione verso la montagna della Variante di San Polo (inaugurata nel 2010), la Variante di Ciano come altre opere è rimasta bloccata a causa della riforma Delrio, che nel 2014 ha parzialmente abolito le Provincie con conseguenti drastici tagli finanziari.

Una spending review che per Palazzo Allende, dal 2008 a oggi, implica addirittura la restituzione allo Stato di 196,5 milioni di euro. Le Province non sono state superate, ma solo impoverite, nonostante abbiano tuttora funzioni fondamentali come quello dello sviluppo di infrastrutture viarie. Per Canossa c’è una forte volontà di procedere. L’obiettivo si raggiungerà spacchettando l’opera in quattro stralci funzionali, compatibilmente con le risorse che si renderanno di volta in volta disponibili.

I lotti individuati hanno un costo ad oggi stimato in 4,55, 3,64, 3,82 e 5,85 milioni di euro. Il primo è il tratto che dalla Variante di San Polo arriva a via del Conchello, per il quale esiste già la progettazione. Gli altri 3 lotti estenderebbero poi l’asse fino a Cerezzola, completando il collegamento verso Vetto e Castelnovo Monti.

In base al protocollo d’intesa, la Provincia si attiva ora per scovare i finanziamenti e si farà carico di tutte le attività di progettazione, per poi svolgere la funzione di stazione appaltante. Il Comune "comparteciperà al finanziamento degli incarichi per l’aggiornamento del progetto e si farà carico dei tratti di Sp 513 che saranno bypassati dalla nuova Variante e declassificati a strade comunali".

"La Variante - sottolinea il sindaco Bolondi - consentirà di ridurre il traffico nel centro di Ciano con evidenti benefici anche per la sicurezza stradale, completando il collegamento diretto tra pianura e montagna".Nel dettaglio il Protocollo prevede dunque l’impegno di Provincia e Comune "a collaborare nella ricerca delle modalità e dei percorsi più celeri ed efficaci per addivenire al reperimento dei finanziamenti necessari alla progettazione ed esecuzione anche per lotti della variante". Zanni ha sottolineato l’utilità di suddividere in stralci un’opera che "per la Provincia era e rimane strategica, puntando a ridurre l’incidentalità, migliorando la qualità ambientale e garantire collegamenti con l’Appennino, anche attraverso il casello Terre di Canossa-Campegine, e tra il Reggiano e il Parmense".