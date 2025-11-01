"Variante via Emilia: l’iter va avanti"

AutoCs, la società concessionaria incaricata della concretizzazione e gestione dell’autostrada Campogalliano-Sassuolo, ha inviato una comunicazione ufficiale al Comune di Rubiera rispondendo a una sua nota del settembre scorso. "La lettera – spiega Emanuele Cavallaro, sindaco di Rubiera – conferma che le procedure per la realizzazione della variante alla Ss9 (tangenziale di Rubiera) stanno proseguendo regolarmente. AutoCs informa inoltre che, dopo aver cominciato il lavoro su sponda modenese, sono ormai prossimi all’avvio gli espropri relativi al lotto uno che interessa direttamente il territorio rubierese: è il nuovo ponte sul Secchia, con il collegamento alla sp51, il primo tratto della nostra variante alla via Emilia". Cavallaro riferisce che l’avvio effettivo dei lavori è ora legato alla conferma ministeriale di una modifica progettuale già richiesta, finalizzata a migliorare l’interferenza con il raccordo ferroviario del terminal Rubiera nell’ottica di una soluzione più efficiente e coordinata con le altre infrastrutture locali. "Si tratta – sottolinea il sindaco – di una modifica che si era concordata per ‘scavalcare’ il binario lungo il Secchia che conduce dalla stazione di Rubiera allo scalo merci di via Corradini senza bloccare a lungo quella stessa attività: si attende solo l’ok della struttura ministeriale preposta che è stata sollecitata anche due giorni fa. Sono modifiche che rimangono all’interno del corridoio comunque già stabilito". Dunque il percorso amministrativo è in pieno svolgimento e l’avvio delle operazioni sul territorio rubierese è ormai vicino. "Continueremo a lavorare per garantire che il progetto proceda con la massima attenzione agli interessi", assicura il primo cittadino. Per Rubiera la lettera di AutoCs è "naturalmente – osserva Cavallaro – una buona notizia e anche la conferma che gli espropri arriveranno al più presto anche da noi. Avevamo scritto, come periodicamente facciamo, chiedendo aggiornamenti viste anche le informazioni e gli atti che si sono avviati nel modenese. Come dico sempre, è bene rallegrarsi solo quando si vedrà il cantiere della nostra tangenziale aperto, ma in mezzo a tante voci questa comunicazione ufficiale ha una particolare importanza".

Matteo Barca