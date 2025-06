Variazione di bilancio: oltre un milione di euro per le opere pubbliche

Oltre un milione di euro per investire su opere pubbliche a Campagnola. Il consiglio comunale ha approvato una variazione di bilancio con fondi arrivati grazie a maggiori entrate e minori spese rispetto a quanto previsto a dicembre. Campagnola ha portato a casa solo nell’ultimo anno poco meno di un milione di euro di risorse da bandi e finanziamenti esterni, per realizzare progetti e investimenti che non gravano sulle tasche dei cittadini.

Tra le voci più significative si segnalano 230 mila euro derivanti dall’8x1000 per interventi alla scuola primaria. Altri 220 mila euro di finanziamento Cse verranno investiti sulla struttura polifunzionale di via Abbazia (foto) per efficientamento energetico, mentre altri 55 mila euro, sempre finanziamento Cse, sono utilizzati per l’efficientamento energetico della scuola secondaria. Da aggiungere ventimila euro per interventi a favore delle famiglie per attività sportive e per attività giovanili. Inoltre, 337 mila euro per completare l’urbanizzazione di via Daolio e via Magnani, al termine di iter giuridico durato diversi anni e che ora sembra essere arrivato al capolinea.