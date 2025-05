Variazione di bilancio: più sostegni scolastico ai ragazzi con disabilità

Arricchire l’attività comunale con nuovi servizi, oltre che con l’introduzione di un primo pacchetto di manutenzioni straordinarie, che si aggiunge a quello già programmato e finanziato con oneri di urbanizzazione. Lo prevede una variazione al bilancio di previsione approvata in consiglio comunale a Bagnolo. Si tratta di un servizio maggiore per il sostegno scolastico per ragazzi con disabilità, per uno stanziamento di 86 mila euro in più all’anno.

Confermato con l’applicazione dell’avanzo di bilancio pure lo stanziamento per la progettazione del restauro della superficie di piazza Garibaldi, da tempo al centro di forti polemiche e proteste per lo stato attuale della carreggiata (foto). E poi lavori per il tombamento in Strada Vecchia, la conferma di 40 mila euro per la riparazione del tetto della mensa scolastica e l’avvio del cantiere per l’illuminazione del palasport e della palestra. Grazie alle risorse stanziate con l’applicazione d’avanzo del bilancio, alcuni cantieri potranno essere anticipati all’estate senza dover attendere l’ingresso degli oneri nelle partite contabili delle entrate dell’ente.