Vassallo querela per diffamazione l’ex sindaco Fausto Montipò

Dopo le polemiche per la gestione del bar bocciodromo di Casalgrande, l’amministratore di Planet Aut Roberto Vassallo (foto) denuncia l’ex sindaco Fausto Montipò che in questi giorni era intervenuto , con un post su Facebook, sollevando anche critiche all’amministrazione comunale. Un mese fa una quarantina di cittadini avevano già inviato una lettera al sindaco Daviddi sostenendo che la "situazione del bar bocciodromo è praticamente precipitata". La struttura è gestita da Aut Aut srl operando con il ristorante-pizzeria Planet Aut. "Siamo amareggiati per le critiche ricevute nelle ultime settimane – dice Vassallo –. Ricordo che in questo progetto sono impegnati ragazzi con autismo. L’ex sindaco Montipò mi ha attaccato per il mio compenso di amministratore. Noi siamo una srl e il mio compenso mensile è di 2.200 euro netti senza percepire ferie, tredicesima e altro. C’è sicuramente massima trasparenza per il nostro lavoro. Per quello che è successo ho intanto presentato due denunce per diffamazione su questa vicenda: una nei confronti di Montipò dopo il suo post e l’altra, nei giorni scorsi, per un cittadino di Casalgrande".

Il locale è di proprietà del Comune. Roberto Vassallo è molto dispiaciuto per "le contestazioni sul servizio rivolto agli anziani. Usare Planet Aut come guerra politica è veramente vergognoso. Senza pensare lo scopo di tutto questo e Comuni che ci chiamano per aprire e dare risposte alla disabilità. In passato nella stessa struttura era presente la guardia medica: nessuno ha però contestato questo provvedimento di chiusura e un gruppo di 6/7 persone critica solamente la nostra gestione che penalizzerebbe gli anziani. Si tratta di affermazioni non veritiere".

Anche i gruppi di opposizione Voi per Casalgrande e Pd Casalgrande erano intervenuti sul caso, chiedendo la convocazione della commissione affari generali al bocciodromo. Il sindaco Daviddi l’aveva subito accolta: "Sarà indubbiamente un’occasione per confrontarci su aspetti concreti e per fare chiarezza sulle tante questioni aperte su questo tema che sta a cuore di molti cittadini".

Matteo Barca