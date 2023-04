Vassallo soddisfatta del possibile ripristino

La buona notizia sul possibile ripristino dei punti nascita è stata accolta con soddisfazione da Nadia Vassallo, capogruppo di ‘Castelnovo ne’ Cuori’: "Dopo 5 anni di silenzio in Parlamento, è ora che la Commissione Affari Sociali della Camera abbia approvato la risoluzione che va nel senso giusto. E’ utile che il Governo venga invitato a modificare i protocolli per garantire parti in sicurezza per punti nascita con meno di 500 parti all’anno, soprattutto se in zone disagiate. Era un impegno che si erano presi insieme il Ministro Speranza e il Presidente Bonaccini alla vigilia delle elezioni regionali...".