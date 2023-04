Vasto intreccio di cartiere "Epicentro in provincia"

Un vasto, intricato, intreccio di aziende fittizie e un flusso continuativo di fatture e soldi. Nelle carte di ‘Consequence’ c’è tutto questo. Il sistema, quello appunto delle ‘cartiere’, ha il suo epicentro quasi totale nella nostra provincia. Parliamo, per esempio, della B.F. Service Srl: "Si tratta di una società, la quale, pur non considerandosi una ‘cartiera’ pura (era dotata di un minimo di mezzi e di struttura aziendale), è stata adibita dagli amministratori all’emissione di fatture false in via esclusiva", dicono gli inquirenti. Gli amministratori di fatto? Luigi Gareri e Luigi Brugnano, condannati entrambi in ‘Billions 2020’ in rito abbreviato. Così come la Global Trading Srl. La sede è a Cadelbosco, ma quella è una "‘cartiera’ al 100%". Ancora una volta "sono Brugnano e Gareri a occuparsi della società e a gestirne i flussi". Nel 2017, è stata oggetto di perquisizione della Guardia di Finanza, che ha potuto accertare come non fosse stata "individuata una sede reale né rinvenuta alcuna documentazione contabile". La Titanfer Srl, cartiera pura’ anche questa secondo gli investigatori. Sarebbe stata una società esercente l’attività di ‘fabbricazione di strutture e parti assemblate metalliche’. Secondo gli investigatori risulta "evasore totale" per gli anni dal 2013 al 2017. La Darma Srl, con sede a Cadelbosco. Anch’essa cartiera totale: "Destinata alle emissioni di fatture per operazioni inesistenti e alla movimentazionemonetizzazione" dei proventi destinati alla monetizzazione dell’evasione fiscale. Senza strumenti per lavorare, senza personale dipendente. Con fatture emesse per oltre 2 milioni e 300 mila euro. Non diversa è la Fortifer Srl. La sede era in viale Isonzo a Reggio. Anche quella, per gli investigatori, è una ‘cartiera’ a tutto tondo. Non vi sono bilanci depositati, né documenti e scritture contabili. "Sono stati registrati prelievi in contanti per 2,1 milioni di euro", l’87% delle uscite. Un ‘bancomat’, in pratica.

Particolarmente esemplificativo è il caso de ‘La Commerciale Srls’. "È’ sicuramente una società cartiera". Avrebbe avuto sede legale in via Kennedy, mentre il legale rappresentante avrebbe risieduto in centro a Reggio. Ma quest’ultimo, nel 2014 è risultato irreperibile. E a seguito di una perquisizione nel 2016, all’indirizzo indicato non risultava esservi alcuna ‘Commerciale Srls’: "Non vi era nessuna indicazione, né sui campanelli, né sulle cassette postali, che permettesse di individuare la sede della società", si legge nelle carte. In conclusione, ci sarebbe anche un’azienda reggiana tra chi ha sfruttato i ‘servizi professionali’ del sodalizio, si tratta della Società Cooperativa ‘Agricola Tre Valli’. Secondo gli inquirenti "avrebbe ricevuto fatture per operazioni inesistenti dalla Ips Spa (altra società cartiera), nei confronti della società in esame nel 2013 (135.981, 10 più Iva) e 2014 (22.876,20 più Iva)". L’ingiusto profitto per gli indagati per le annualità di riferimento ammonterebbe a 77.338,70. Somme sequestrate direttamente dalle autorità.

Nicola Bonafini