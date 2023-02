Vauro, lo ’straccio rosso’ al Multiplo

Vauro Senesi – vignettista, cofondatore del giornale satirico Il Male, attore, scrittore, opinionista televisivo – sarà ospite alle 17 di domani del Multiplo per presentare il suo ultimo libro “Lo straccio rosso” (Aliberti Editore).

Il titolo è una sorta di ironica autodefinizione dell’autore: lo “straccio rosso” per eccellenza, bersaglio preferito dagli anticomunisti di tutte le latitudini, e che non fa niente per evitarne gli strali, anzi.

L’identità di sinistra è il tema attorno al quale ruota questo serrato e informale dialogo con Francesco Aliberti, condotto con la libertà di essere politicamente scorretti.

Vauro ne approfitta per raccontarci anche della sua vita, di cosa significasse avere un sogno, un’utopia, una speranza. Poi ci sono i nodi dell’attualità. I migranti; i lavoratori e il valore stesso del lavoro oggi; il divario crescente fra ricchezza e povertà; il rapporto con la religione e le religioni, così difficile per chi fa satira tanto da costarti la vita, a volte.

Dialogherà con l’autore Nicola Bassano del Multiplo di Cavriago.