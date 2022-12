"Vecchi scorda l’inquinamento sulla via Emilia"

"In consiglio comunale per l’approvazione del bilancio, il sindaco Luca Vecchi si è gongolato pavoneggiandosi di tutte le “grandi” opere che il Comune sta portando avanti, elencando tangenziali, poli, la Forsu. Non una parola su quello invece che avviene in Emilia con la cementificazione, l’industrializzazione senza rispetto dell’ambiente e della salute dei cittadini". E’ l’attacco ’natalizio’ di Paola Soragni, esponente del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale. "Si costruisce il Core, il Mire, c’è il Grade, ma per evitare i tumori, le leucemie in un’atmosfera tossica come la nostra neanche una parola dal sindaco – continua Soragni –. Per il Covid ci hanno chiusi in casa e costretto le persone a farsi o tirare di un siero “magico” mai utilizzato prima, mentre per il cancro non viene fatto nulla. Non lo dice il M5S che l’aria è cancerogena ma persone come il prof.Tartaglia, che così si è espresso in un recente incontro sulle Comunità energetiche, ed è purtroppo già fatto stranoto. Sarà che il Sindaco all’incontro delle Comunità energetiche non abbia partecipato, ma pare proprio che non si renda conto che il punto di non ritorno è vicino e, come bene espresso dal Prof Tartaglia all’incontro sulle CER (Comunità Energetiche Rinnovabili), non sarà una discesa ma un crollo immediato, implacabile".