Vecchi, ultimo bilancio. Spunta un aiutino per sostenere i negozi del centro

Nel bilancio di previsione 2024-2026 del Comune di Reggio Emilia, tra le politiche dell’amministrazione c’è il sostegno al centro storico, con più di 150mila euro stanziati per il 2024. In particolare per dare vita ad azioni a favore di nuove attività all’interno dell’esagono, che sempre più stanno abbassando le serrande. Inoltre, in aiuto al turismo saranno 2,03 i milioni di euro spalmati sul triennio, di cui 300mila per l’incentivazione dei collegamenti con minibù alla Stazione Av Mediopadana.

Per il welfare e l’educazione sono stati stanziati 28.744.768 milioni di euro (2,8 in più rispetto al 2023). In particolare: per il Welfare, a Fcr e Asp Città delle Persone 7.353.000 euro (più 1,8 milioni in più sul 2023) e per l’Educazione, all’Istituzione scuole e nidi dell’infanzia 21,4 milioni di euro (un milione in più sul 2023).

"Il Bilancio 2024-26 è l’ultimo previsionale dell’attuale mandato amministrativo ed è l’ultimo del decennio di amministrazione che ho avuto l’onore di condurre – ha detto il sindaco Luca Vecchi. - Questo documento conferma la linea espansiva di tutto il decennio sul piano degli investimenti, ma anche della spesa per welfare con particolare riguardo alle fasce deboli: minori non accompagnati e anziani. Questo significa aver investito sulle infrastrutture materiali e immateriali, ma prima di tutto sulle persone. Tariffe e tasse di competenza comunale restano invariate anche per il prossimo anno, mentre la linea degli investimenti ottiene tutti i presupposti per poter essere attuata con continuità".

Riguardo all’ultima Variazione di Bilancio 2023, il sindaco ha poi sottolineato che il documento conferma la buona gestione e la solidità del Bilancio comunale e delle Partecipate.

"Novità rilevante della Variazione è l’inserimento di 1,5 milioni di euro per il finanziamento ulteriore del secondo stralcio della bretella di Rivalta, mentre la prima parte dell’intervento, ormai concluso, verrà aperto alla viabilità nelle prossime settimane". Il tutto si salda alle misure approvate nella delibera di Assestamento di Bilancio 2023 di fine anno, al voto del Consiglio comunale ieri pomeriggio. "Nota positiva, che emerge dall’ultima Variazione di Bilancio, viene dalla spesa per le utenze energetiche, che scende: da 14,3 milioni di euro del 2022 a 11,5 di oggi. Per effetto dell’inflazione, che ricade sul Comune ma anche sulle Partecipate, tuttavia, la cifra è ancora superiore a quella del 2019, cioè al periodo pre Covid, quando la spesa per utenze si attestava sugli 8,7 milioni di euro e non si subivano gli effetti inflattivi di oggi. - Ha spiegato l’assessore a Bilancio e Welfare Daniele Marchi. - Contemporaneamente, assistiamo a tagli governativi su Sanità e Fondi dedicati alle fasce più fragili, che restituisce un arretramento in termini finanziari da parte dello Stato centrale e può suscitare preoccupazioni fondate per l’immediato futuro.