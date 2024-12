Vecchioni e dolci notti a teatro. È un San Silvestro per tutti i gusti

Sono diversi gli eventi pubblici organizzati nel Reggiano per attendere l’arrivo del nuovo anno. La sera del 31 dicembre l’avvio delle iniziative è come sempre affidato al falò del Vecchione, in centro a Castelnovo Sotto, col rogo del grande pupazzo in cartapesta che i volontari dell’associazione del carnevale del Castlein preparano per bruciare l’anno vecchio, davanti a un pubblico solitamente molto numeroso. Ma non mancano gli eventi teatrali. Al Municipale Valli, a Reggio, la sera di San Silvestro, con inizio alle 20,30, è in programma il concerto del Reset Trio con Danilo Rea al pianoforte, Massimo Moriconi al contrabbasso, Ellade Bandini alla batteria (tel. 0522-458811). Sempre in centro a Reggio dalle 22 in piazza Martiri del 7 Luglio si svolge ‘Reggio di Luna’, veglione cittadino con il dj Hierros alla consolle, animazioni e lo spettacolo degli ‘Showzer’, una nota party band italiana. Dalle 23 c’è anche il Capodanno alle Reggiane, al parco Innovazione di piazzale Europa, con una festa in stile Marabù fra musica e balli (tel. 347-9993204).

A Castellarano il Capodanno in piazza dalle 22,30 in piazza XX Luglio, con fuochi d’artificio alla mezzanotte. Al Novecento di Cavriago alle 21 lo spettacolo di teatro dialettale "Statemi lontano per piacere" della compagnia Artemisia Teater di Reggio. Prevista anche un’anteprima, sempre il 31 dicembre, alle 17,30 (tel. 0522-372015). Fine anno in crociera sul Po con cena a bordo della motonave Stradivari, con partenza dal porto di Boretto verso le 20 e rientro a notte fonda (tel. 335-5293930). E a Febbio, a Villa Minozzo, la tradizionale Ciaspolata con ritrovo alle 17,30 al Bistrot Alpe di Cusna, partenza alle 18, rientro alle 20,30 per il cenone, brindisi, fuochi d’artificio e musica (tel. 340-2279205).