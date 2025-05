Vede gli agenti e nasconde la droga: denunciato

Alla vista degli agenti il suo comportamente è risultato sospetto, così sono partiti gli accertamenti che hanno portato alla denuncia per spaccio nei confronti di un ventenne di origini pakistane, individuato dalla volante in via Paradisi. Nel tardo pomeriggio di domenica gli agenti hanno notato il ragazzo, che alla vista della volante tentava di occultare qualcosa vicino al muretto su cui era seduto.

Controllando nelle vicinanze, gli agenti hanno trovato un bilancino di precisione e un panetto di colore marrone, poi appurato contenere circa 25 grammi di hashish. Identificato, il ragazzo è risultato essere un 20enne di origini pakistane, residente a Reggio, con precedenti sempre per reati in materia di sostanze stupefacenti. Trovato in possesso di più di 200 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio, è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.