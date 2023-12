Vede i carabinieri sotto casa. Si lancia dal balcone per scappare

Si è lanciato dal balcone di casa, da circa quattro metri di altezza, pur di tentare di evitare l’arresto. Ma il suo gesto non gli è valso il trasferimento in carcere.

"Volevo restare a casa per trascorrere le festività di fine anno con i miei familiari", si è giustificato l’uomo di 54 anni, di origine campana e residente a Rolo, che quando si è accorto dell’arrivo dei carabinieri per l’esecuzione di un ordine di carcerazione, ha cercato di sfuggire al provvedimento, nato in seguito a violazioni alla misura degli arresti domiciliati a cui era sottoposto. Dopo il volo dal balcone, è rimasto illeso, riuscendo ad allontanarsi di corsa. Ma dopo alcune ore è stato rintracciato dai carabinieri, che erano rimasti in zona per le ricerche. Era nei pressi di un cantiere vicino casa, dove stava cercando di rientrare.

E’ stato fermato e portato in caserma prima e in carcere poi. Il 54enne si trovava agli domiciliari per scontare le condanne legate a uno uno scippo avvenuto a Rolo nel 2011, nei pressi della stazione ferroviaria del paese, e per una truffa avvenuta invece a Moglia di Mantova nel 2016, per una pena complessiva di quasi un anno e mezzo di reclusione, in gran parte scontata. Tra i divieti previsti dal giudice, anche quello di ricevere a casa persone differenti dai conviventi. Cosa che invece si sarebbe verificata, addirittura in un caso con minacce ai carabinieri che effettuavano il controllo: "Se entrate vi taglio la testa", avrebbe detto rivolto ai militari dell’Arma. Situazioni che hanno convinto il magistrato di sorveglianza a sospendere il beneficio dei domiciliari, sostituiti con la detenzione in cella. E da recluso dovrà attendere l’arrivo del nuovo anno.

Antonio Lecci