Vede in cortile tre incappucciati

Continuano le segnalazioni di scorribande di bande di ladri nella zona di Correggio e paesi limitrofi. Anche l’altra sera alcune intrusioni si sono verificare in abitazioni private. Uno dei proprietari ha segnalato un blitz di almeno tre persone, con volto coperto da un cappuccio. Uno di loro ha staccato una fodera da un cuscino di una poltrona in cortile, forse per poterlo usare come sacco per l’eventuale bottino. E’ accaduto verso le 18 a Budrio di Correggio. Sono stati allertati i carabinieri, giunti subito sul posto. Sempre l’altra sera sono stati segnalati ladri in azione sempre a Budrio, tra via Palù e la chiesa. Mentre il giorno precedente, intrusioni sono state registrate nella zona di San Martino Piccolo.