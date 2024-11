Vede la Volante della polizia e cerca di ingoiare la cocaina

Alla vista della polizia, ha tentato di nascondere la cocaina in bocca. Ma è stato denunciato.

È successo nel pomeriggio di lunedì in viale IV Novembre, in zona stazione, dove la squadra Volanti era impegnata in un consueto servizio di controllo del territorio. Quando ha notato un individuo che si allontanava da un gruppo di persone col quale stava parlando. Gli agenti, insospettiti dal comportamento, hanno deciso di fermarlo subito e di identificarlo. L’uomo – un 38enne di origine nigeriana, con diversi precedenti in materia di sostanze stupefacenti – è stato sottoposto a perquisizione. Le forze dell’ordine gli hanno trovato una cospicua somma di denaro, suddivisa in banconote di piccolo taglio. Ma poi si sono accorte che stava occultando qualcosa in bocca. Su esplicita richiesta dei poliziotti, ha poi sputato diversi involucri di piccole dimensioni che, dopo gli accertamenti, sono risultati essere poco meno di due grammi di droga, di tipo cocaina. Sulla base di quanto emerso e in virtù delle circostanze in cui è avvenuto l’intervento, il 38enne è stato infine accompagnato negli uffici della questura dove, al termine degli accertamenti di rito, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio con contestuale sequestro di droga e denaro rinvenuto.