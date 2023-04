Vede la Volante e fugge Il 64enne era ricercato

Hanno provato la fuga, non è riuscita e anzi li ha smascherati. Il tutto è successo domenica mattina attorno alle 10,15, quando una pattuglia delle volanti stava transitando in via Chopin.

La situazione era tranquilla ma un veicolo sulla stessa strada, alla vista dell’auto con i colori di istituto, ha iniziato a dare segni di agitazione. Aveva a bordo due uomini che hanno provato immediatamente ad accelerare la marcia e scappare. Agli agenti il loro comportamento non è passato inosservato, anzi ha sortito l’effetto opposto e, sembrando palesemente sospetto, li ha fatti decidere di fermare il veicolo e procedere a un controllo di polizia.

I due risultavano avere 64 e 35 anni e dal controllo sulla banca dati sono emersi a carico di entrambi numerosi precedenti di polizia e penali; in particolare, pendeva a carico del 64enne una nota di rintraccio che prevedeva di procedere con l’arresto dell’uomo a seguito di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso in data

8 febbraio 2023 dalla procura generale di Napoli presso la corte di appello ufficio esecuzioni penali. Pertanto, dopo i necessari accertamenti, l’uomo è stato tradotto presso la locale casa circondariale.