Vede un uomo a terra in un cortile. Lo chiama, dà l’allarme ma è tardi

Un residente in zona ha notato la sagoma di una persona sdraiata nel cortile di un’abitazione. Lo ha chiamato, per cercare di verificare se avesse bisogno di aiuto. Non ottenendo risposta, si è insospettito. E ha dato l’allarme ai soccorsi, arrivati in breve tempo in via don Pellegrino D’Oglio, a Cadelbosco Sopra, non distante dall’incrocio con via Ariosto. Sul posto sono giunti gli operatori della Pubblica assistenza di Castelnovo Sotto con l’automedica di Reggio.

Mobilitati anche i vigili del fuoco per poter accedere con maggiore facilità all’interno dell’area cortiliva in cui era stata segnalata l’emergenza. Ma ogni soccorso si è rivelato inutile. L’uomo, S.R., di 71 anni, era già privo di vita, stroncato da un malore improvviso che lo ha colpito mentre si trovava nel cortile annesso all’abitazione. Sono state praticate le terapia di emergenza, per la rianimazione, ma è stato tutto inutile. L’uomo, da tempo pensionato, viveva da solo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare gli accertamenti, che sembrano confermare cause naturali come causa del decesso.