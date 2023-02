Vedono i carabinieri e tentano la fuga: bloccati

Cinque persone nomadi – due donne e tre uomini, imparentati fra loro – con domicilio a Castelnovo Sotto, sono state arrestate dai carabinieri mantovani per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, lesioni e furto aggravato. Il 7 febbraio sono stati intercettati a Rivarolo Mantovano. Alla vista dei militari, il conducente dell’auto ha tentato la fuga per evitare il controllo, con manovre spericolate in velocità e rischio di incidenti. A Casalbellotto l’auto è stata bloccata, con l’arresto delle due persone che vi erano a bordo.

Durante l’identificazione è transitata una seconda vettura sospetta, con il conducente che non si è fermato all’alt. Nuovo inseguimento fino a Viadana, dove l’auto in fuga, nel tentativo di transitare sul marciapiede, si è schiantata contro una vettura del 112, che era di traverso sulla strada. I tre occupanti, collegati ai due fermati poco prima, sono stati dichiarati in arresto.

Il gruppo, domiciliato nel Reggiano, era sospettato di aver messo a segno un furto su auto in sosta nei pressi del cimitero di Rivarolo Mantovano. Il bottino è stato recuperato e restituito alla donna derubata, che si era recata al cimitero.

Dei cinque arrestati, con precedenti penali specifici, quattro sono stati condotti al carcere di Mantova, mentre un quinto è finito agli arresti domiciliari nella sua abitazione. In tribunale, davanti al giudice per le indagini preliminari, gli arresti sono stati convalidati: per tre di loro è stata disposta la misura cautelare in carcere, per gli altri due concessi gli arresti domiciliari.

Antonio Lecci