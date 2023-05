Vedono la polizia e accelerano Fermati, in auto c’era la droga

Intervento di una pattuglia delle Volanti, l’altra sera alle 22.50 in via Fratelli Cervi, concluso con l’arresto di un ventenne, dopo la scoperta di sostanza stupefacente.

Una vettura, incrociando l’auto della Polizia, aumentava la velocità, per cui gli agenti decidevano di fermarla per controllare il veicolo. A bordo c’erano due giovani, un 19enne e un 20enne. Per quest’ultimo, dopo gli accertamenti in banca dati, risultavano dei precedenti per reati in materia di stupefacenti.

Gli agenti procedevano a ulteriori controlli e trovavano 155,20 grammi di hashish. Scattava a questo punto anche una perquisizione del domicilio del 20enne, con un controllo capillare da parte degli operatori delle Volanti che portava a rinvenire, occultati all’interno di uno scarpone da sci su uno scaffale, un involucro in plastica a chiusura ermetica contenente 3,06 grammi di marijuana e un frammento di 1,64 grammi di hashish.

Il 20enne veniva arrestato per l’ipotesi di reato dell’articolo 73 comma 5 DPR 30990 e poi condotto presso il suo domicilio in attesa del giudizio direttissimo in tribunale.