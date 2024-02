"Vegetariani più protetti dalla gravità del Covid"

L’alimentazione può essere efficace per limitare l’infezione e i danni del Covid? Ricercatori brasiliani hanno cercato di verificare se esistono cibi capaci di proteggere in parte da questo virus. I dati di un loro studio, pubblicati sulla rivista scientifica Bmj Nutrition Prevention & Health, sono interessanti. Sono state coinvolte 702 persone tra marzo e luglio 2022, poi divise in 2 gruppi: 424 mangiavano ogni tipo di alimento (onnivori) mentre 272 avevano preferenze per cibi vegetali. Quest’ultimo gruppo è poi stato dimezzato in altri due gruppi dove uno mangiava pochi latticini e carne meno di 3 volte alla settimana ed uno che non ne mangiava affatto. Ovviamente sono stati considerati il peso corporeo, l’attività fisica ed eventuali problemi patologici preesistenti. Si è così constatato che chi limitava i cibi di origine animale e i vegani avevano il 39% in meno di probabilità di ammalarsi rispetto agli onnivori. Inoltre gli onnivori, una volta contratta l’infezione, avevano più sintomi, da modesti a gravi, rispetto agli altri gruppi. In sostanza gli autori di questa ricerca ritengono che probabilmente la presenza di antiossidanti, polifenoli e fitosteroli nei vegetali possa rafforzare il sistema immunitario e che una alimentazione assai povera di carne e di latticini, ma ricca di verdure, legumi e noci, possa aiutare nella prevenzione e nella lotta al Covid.