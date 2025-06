Veggia, lettera ai maturandi: "Queste le vie alternative"

Una lettera ai dirigenti scolastici di Sassuolo, interessati delle prove scritte dell’esame di maturità del 18 e 19 giugno, è stata inviata dai presidenti delle Province di Reggio e Modena assieme ai sindaci dei Comuni coinvolti (Sassuolo, Casalgrande e Castellarano) in vista dell’imminente chiusura del ponte di Veggia per i lavori di riqualificazione dell’impalcato superiore della struttura che comporterà la chiusura totale al traffico dal 16 giugno al 16 agosto. L’obiettivo è sensibilizzare famiglie e studenti sui disagi alla circolazione stradale e sull’organizzazione spostamenti per sostenere in modo puntuale le prove d’esame. Il documento è stato sottoscritto da Giorgio Zanni (presidente Provincia Reggio e sindaco di Castellarano), Fabio Braglia (presidente Provincia Modena), Giuseppe Daviddi (sindaco di Casalgrande) e Matteo Mesini (sindaco Sassuolo).

"Al termine di un percorso – si legge nella lettera – che ha coinvolto enti pubblici, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e mondo imprenditoriale, è stato deciso di concentrare la chiusura nei 60 giorni approfittando della fine delle lezioni scolastiche e inizio del periodo estivo che porta ad una minor concentrazione di traffico sulle strade. Siamo però consapevoli che tale intervento potrà comportare criticità rilevanti sulla viabilità in particolare nei giorni 18 e 19 giugno in cui si terranno le prove scritte degli esami di maturità". La chiusura del ponte potrebbe causare ritardi negli spostamenti degli studenti. Nel documento è stato ricordato che per cercare di limitare il più possibile il congestionamento del traffico, soprattutto sulla Pedemontana, sono state "individuate soluzioni che passano attraverso una viabilità alternativa, nuovi orari e nuove tratte temporanee del trasporto pubblico". Chiedono di informare studenti e famiglie della situazione, invitandoli a "prevedere maggiori tempi di percorrenza, organizzarsi con mezzi alternativi ove possibile, considerare soluzioni personali per garantire la puntuale presenza alle prove d’esame".

Intanto anche Lapam Confartigianato, Confindustria Ceramica e Cna studiano proposte per ridurre il transito sul ponte della Veggia per rendere gli "spostamenti più agevoli e minimizzare il traffico". Si è svolto un incontro tecnico a cui hanno preso parte commissione trasporti e materie prime di Confindustria Ceramica, rappresentanti delle società Dinazzano Po, GL&T Cargo, Db Cargo Transa Italia Fls, di Lapam Confartigianato, Cna e delegati di imprese e consorzi di autotrasporti. "Le fasce orarie – affermano i presenti – considerate più critiche sono quelle tra le 6 e 8.30, tra le 12 e 14 e tra le 17 e 18.30. Si è valutata la possibilità di revisionare la pianificazione logistica, anche attraverso l’anticipazione o l’estensione degli orari di utilizzo dello scalo di Dinazzano".

Matteo Barca