Veggia, parla Daviddi: "Sperimentazioni in atto. Cittadini siano cauti"

In questi giorni, nel tratto di strada Pedemontana che unisce Casalgrande a Sassuolo, sono in corso sperimentazioni di modifica alla viabilità in prossimità della rotonda che la collega a via Regina Pacis a Sassuolo in vista della chiusura del ponte di Veggia dal 16 di giugno. Molti cittadini di Casalgrande hanno chiesto informazioni sulla situazione attuale in quel tratto di strada ad alta percorrenza.

Il sindaco Giuseppe Daviddi, attraverso i suoi canali social, è intervenuto per illustrare le sperimentazioni in atto: "Sono in corso delle prove legate allo sviluppo della viabilità in previsione della chiusura totale del ponte di Veggia per la completa riqualificazione dell’impalcato superiore. Chiunque avrà percorso quel tratto di strada in questi giorni avrà notato che il senso di percorrenza della rotonda che collega la Pedemontana con via Regina Pacis non può più essere percorsa a 360 gradi bensì solo tenendo il senso di marcia in direzione longitudinale". L’obiettivo di questa modifica è quello di provare a rendere il più possibile fluida la circolazione impedendo, per quanto possibile, che si verifichino ‘colli di bottiglia’ che possano causare eccessivi rallentamenti.

Il sindaco chiede a tutti i cittadini di prestare "estrema attenzione in quel tratto di strada perché si potranno rendere necessarie ulteriori sperimentazioni nell’ottica di mettere in campo tutte le misure possibili per evitare il collasso della viabilità nel periodo di chiusura del ponte a giugno".

m. b.