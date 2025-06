Veggia, scontro frontale tra due auto

Momenti di paura e apprensione ieri mattina per un incidente frontale tra due auto avvenuto sulla sp486R a Veggia in via Turati. E’ successo verso le 10.20. Coinvolti una Fiat 500 (guidata da un uomo di 67 anni) e una Ford Ka condotta da una 79enne, rimasta ferita.

I mezzi si sono scontrati frontalmente. Sul posto sono poi urgentemente intervenuti i soccorsi con gli operatori del 118 attivati per l’emergenza. La donna, dopo le prime cure ricevute, è stata quindi trasferita, in ospedale a Sassuolo, da un’ambulanza dei volontari della pubblica assistenza ‘Ema Emilia Ambulanze’ di Casalgrande. La ferita è stata sottoposta ai controlli del caso da parte del personale medico del nosocomio. Fortunatamente, secondo le informazioni emerse ieri, le sue condizioni di salute non sono gravi.

I rilievi del sinistro sono stati compiuti dalla polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia che ha gestito anche la viabilità. Disagi alla circolazione durante i soccorsi e per consentire le successive operazioni di recupero dei due mezzi.

Le esatte cause dell’incidente sono ora in corso di accertamento da parte della polizia locale, prontamente giunta in via Turati. Gli agenti hanno pure gestito la viabilità. Si tratta purtroppo dell’ennesimo scontro che si registra sulle arterie dei comuni del comprensorio ceramico reggiano.

Matteo Barca