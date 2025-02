Veglia contro la tratta delle persone

Si celebra oggi l’11ª giornata mondiale contro la tratta delle persone, il cui tema, scelto da Papa Francesco e ispirato all’anno giubilare 2025, è "Ambasciatori di speranza: insieme contro la tratta di persone".

Nella nostra città, l’appuntamento di preghiera e riflessione si svolgerà stasera alle ore 21 con una veglia ecumenica presso la Chiesa di San Michele Arcangelo a Pieve Modolena, in via Gian Maria Ferraroni. La Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla invita fedeli, cittadini e chiunque desideri portare la propria presenza e la propria voce a partecipare a questa veglia di preghiera che vede la collaborazione di diverse realtà che operano sul territorio e nel campo dell’accoglienza e dell’assistenza, tra cui Migrantes, Associazione Rabbunì, Caritas Reggio Emilia e Zoe Pentecostal Mission.

Dunque un momento con un forte carattere di dialogo e unità fra le varie confessioni cristiane volto a riflettere su un fenomeno che purtroppo è ormai da anni una piaga e che riguarda milioni di donne, uomini e bambini in tutto il mondo. "Bisogna diventare ambasciatori di speranza - dice Papa Francesco nel messaggio scritto in occasione di questa Giornata - e agire insieme, con tenacia e amore; occorre mettersi a fianco delle vittime e dei sopravvissuti. Bisogna promuovere le iniziative in difesa della dignità umana, per l’eliminazione della tratta di persone in tutte le sue forme e per la promozione della pace nel mondo".

Cesare Corbelli