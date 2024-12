Veicolo in fiamme, possibile gesto piromane: indagini dei carabinieri

È probabilmente doloso l’incendio di un’autovettura Volkswagen Polo, di proprietà di un 65enne, avvenuta ieri notte in via Marx, a Campagnola. L’auto era parcheggiata ormai da quattro giorni nei pressi dell’abitazione del proprietario, in condizioni meteo non certo favorevoli ad un’autocombustione. Per questo si sospetta di un gesto piromane, su cui sono in corso le indagini dei carabinieri di Campagnola. In via Marx sono subito intervenuti anche i vigili del fuoco di Guastalla per domare le fiamme, che hanno completamente distrutto la vettura. Non risultano intaccati altri veicoli né persone.