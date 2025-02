Veicolo ribaltato sul ponte del Po: traffico in tilt

Traffico bloccato l’altra sera fino a tardi sul ponte del Po tra Boretto e Viadana a causa di un incidente che ha coinvolto tre veicoli, uno dei quali si è ribaltato sulla carreggiata, già nel tratto mantovano della strada. Cinque i feriti, tra i quali pure una bimba di cinque anni. Sono intervenuti i soccorsi in forze con le ambulanze, automedica, vigili del fuoco, l’elisoccorso giunto da Como e polizia stradale. Al termine delle prime valutazioni sanitarie, non sono emerse condizioni cliniche preoccupanti, nonostante la dinamica della carambola tra auto. Uno dei feriti è stato portato all’ospedale Poma di Mantova, altri tre all’Oglio Po di Casalmaggiore, mentre il passeggero della terza auto è rimasto fisicamente illeso. Evidenti invece i disagi al traffico, con la viabilità sul ponte ripresa in tarda serata, dopo il recupero dei veicoli incidentati.