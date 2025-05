Veicolo rubato in fiamme in un campo: l’ombra del dolo

Auto rubata a fuoco domenica sera in un campo in via Peri nel comune di Albinea. Le cause sono da accertare con precisione, ma potrebbe trattarsi di un rogo doloso. È successo verso le 22. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, attivati per l’emergenza segnalata in via Peri. L’auto, un’Audi A3, è stata completamente distrutta delle fiamme, domate dai pompieri. La macchina è di proprietà di una donna di 63 anni di Carpineti. L’auto, dai primi accertamenti, era stata rubata. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, si sono portati anche i carabinieri della stazione di Albinea. I militari dell’Arma hanno compiuto i rilievi del caso. Sono ora in corso ulteriori indagini per cercare di chiarire la dinamica del rogo e le relative cause dell’incendio. Fortunatamente domenica sera nessuna persona è rimasta ferita o intossicata durante le operazioni di spegnimento. I danni provocati dall’incendio sono piuttosto ingenti, ma saranno quantificati con esattezza dalla proprietaria dell’auto distrutta dalle fiamme.

m. b.