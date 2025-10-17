Velasco ipnotizza il Valli: "Se diamo il top qualcosa viene sempre fuori"

"Lo sport è fare, non solo capire. Dopo l’errore pensiamo alla palla successiva. L’essere umano impara per feedback, sbagliare è parte del processo". Coach e filosofo, Julio Velasco ha raccontato la sua esperienza straordinaria di continua crescita professionale ed umana ad una platea gremita di giovani atleti e adulti in cerca di uno sprone ottimista. Mai autocelebrativo, diretto e generoso di aneddoti, l’argentino ha incantato per quasi due ore un Teatro Valli, creando un’empatia vibrante con il pubblico. Intervistato dal giornalista Jacopo Volpi, seduto tra due ali di giovanissimi, ha ripercorso le vittorie straordinarie che hanno segnato la storia del volley italiano e mondiale, le proprie emozioni, gli inevitabili cicli di carriera, e il modo in cui affronta le sfide: "Dalle Olimpiadi ai Mondiali è stata difficile perché quando una squadra vince, ha l’obbligo di vincere. Questo è il peso più duro da sopportare". E le ultime partite contro Turchia e Brasile? "Durissime, incerte fino all’ultima palla. Ed è in questo momento che, come nella vita, bisogna stare nel qui ed ora. Giocare palla per palla". Parla poi delle differenze di genere: "Le donne sono straordinarie per capacità di applicazione e disciplina, ma se sbagliano si puniscono. Sono più autentiche, dicono se hanno paura; i maschi no. A loro trasmettere tranquillità è decisivo. Anche a scuola è così: non ho mai avuto una compagna che non avesse studiato, mentre per noi maschi era un vanto passare le verifiche senza aver aperto un libro". In una finale olimpica, come in altre situazioni della vita, il problema non è motivare: "Serve non creare ansia. Allora penso come un attore, mi concentro, lascio fuori tutto il resto. È senso di responsabilità. Esco in scena come Superman dalla cabina". E se l’avversario crea difficoltà? "Bisogna giocare con quello che si ha, non con quello che si vorrebbe avere. Se diamo il massimo, qualcosa viene fuori. Sempre". Per questo bisogna rendere i giovani consapevoli che "per ottenere ciò che piace (vincere, esercitare una professione...) bisogna accettare ciò che piace meno (studiare le basi, ripetere..). Il divertimento vero nasce dal fare bene le cose: come i bimbi che giocano seriamente, perché riuscire è la forma più alta di divertimento". Da qui l’invito ai ragazzi a provare, sbagliare, ricominciare con ottimismo. E un forte invito agli italiani a vedere e raccontare anche ciò che funziona, senza cedere alla lamentazione permanente, valorizzando le opportunità del presente con coraggio e responsabilità condivisa. Niente alibi. Velasco invita gli adulti anche a smettere di contrapporre "ieri" e "oggi"; i giovani non hanno meno ideali: "I problemi esistono in ogni generazione. Dobbiamo incentivarli a provare senza paura dell’errore. Criticare l’errore, ma non giudicare la persona sennò la persona si identifica in quell’etichetta e non fa nulla per migliorare". Centrale l’importanza di essere giusti: "I giovani guardano se sei autentico, magari ti odiano ma ti rispettano". E ancora l’importanza di dare importanza all’opinione di chi ci vuol bene non alle masse senza volto dei social: "Diventi simbolo, il personaggio ha vita propria e non sei più padrone di te stesso. È successo anche a me e Paola Egonu".