Veleno nei bigné: così Eletti voleva uccidere

Le benzodiazepine e un’altra proteina iniettati nel ripieno dei bignè preparati dalla fidanzata. Così avrebbero dovuto morire Paolo Eletti e Sabrina Guidetti. Ma qualcosa, evidentemente, non è andato come previsto. E’ questo uno dei fatti inediti emersi ieri durante l’udienza, tenutasi in Corte d’Assise (Presidente Cristina Beretti, a latere Matteo Gambarati e i giudici popolari) durante il processo che vede imputato Marco Eletti per l’omicidio del padre Paolo e per quello tentato della madre Sabrina Guidetti. A ‘disegnare’ questa ipotesi è stato il Maresciallo Maggiore Inangeri, ufficiale del Racis dei carabinieri, specializzato in criminologia e psicologia forense. "Marco Eletti ha posto in essere comportamenti che denotano un’organizzazione e pianificazione degli eventi molto meticolosa – ha spiegato rispondendo alle domande del pm Piera Cristina Giannusa –. Dalle ricerche sui veleni nei 6, 7 mesi antecedenti al giorno del delitto, sino agli eventi dei giorni precedenti al 24 aprile". Qui arriva la novità. "Il 17 aprile, la fidanzata di Marco Eletti prepara dei bignè. Lui le chiede di portarli al pranzo in programma dai genitori il 24 ma la fidanzata si oppone. Il 23 aprile riformula la stessa richiesta ‘Posso portare due bignè’? Risposta: ‘No, mi sono venuti male’. Il 24 aprile...