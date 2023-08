"Veleno nell'erba a Quattro Castella: attenti ai vostri cani"

"Attenzione, qui hanno messo veleno nell’erba. State attenti ai vostri cani". Con un cartello è stato lasciato un messaggio ai passanti nella zona di via Petrarca, a Montecavolo di Quattro Castella, non distante dalla piscina.

Tra l’erba, sul ciglio della strada, qualcuno ha sparso del veleno potente, forse un topicida, che è stato notato da un cittadino che era in transito con il cane.

Per fortuna l’animale, dopo essersi avvicinato al "boccone", si è mostrato diffidente e non ha ingerito nulla. L’area è stata ripulita, per quanto possibile, ma alcuni pezzi della sostanza velenosa è rimasta sul terreno, pur se in minima quantità. Così, in attesa di una adeguata bonifica per la messa in sicurezza, qualcuno ha deciso di lasciare un foglio con messaggio scritto a mano, in cui si evidenzia il potenziale pericolo. Come dire: "Proprietari di cani, state distanti da questa zona, almeno per ora".

Il fatto è stato segnalato alle autorità locali, anche perché è forte il sospetto che le stesse mani possano aver diffuso del veleno anche in altre zone del paese. Si tratta di un fenomeno piuttosto diffuso, che in questi ultimi giorni si è manifestato anche in altri paesi della val d’Enza e non solo. Addirittura c’è chi nei giorni scorsi ha gettato del veleno topicida in un’area di sgambamento per cani, in via Piave a Gattatico.