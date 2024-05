Velox autorizzato ma non omologato. Possibili ricorsi in serie per le multe

Si rischiano numerosi ricorsi contro le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada legate all’attività dell’autovelox situato in centro a Budrio di Correggio. I casi ancora pendenti, infatti, potrebbero essere valutati a favore degli automobilisti, soprattutto dopo la sentenza della Corte di Cassazione di poche settimane fa, relativa a un episodio avvenuto in provincia di Treviso, che ha ribadito come "l’approvazione dell’impianto di controllo velocità non sia equiparabile alla omologazione" e che "solo l’omologazione completa, che assicura la precisione dell’apparecchio, rende legittimi gli accertamenti effettuati tramite autovelox". All’ultimo consiglio comunale di Correggio, grazie a una interrogazione presentata da Roberto Cesi, capogruppo della lista ’Rinascimento’, chiedendo di sapere quanti rilevatori di velocità sono attivi sul territorio correggese e quante le sanzioni erogate nel 2023, dalla risposta è emerso come quell’autovelox risulti solo autorizzato, ma non omologato, come invece prevede la Cassazione per poter procedere con le sanzioni. Un tema, questo, che interessa numerosi cittadini e che è stato affrontato dal consigliere Cesi anche come esperto in materia, essendo stato a lungo attivo come carabiniere, in particolare al comando della caserma correggese. Secondo la Cassazione, l’approvazione è solo un passaggio verso l’omologazione, che consiste in una procedura tecnica per garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico.

Antonio Lecci