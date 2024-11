Velucciana, attestato di merito a quattro agricoltori

Attestati di merito consegnati domenica a quattro anziani agricoltori che hanno dedicato tutta la loro vita al lavoro dei campi. La premiazione è stata fatta in occasione della 37° Festa dei Contadini di Velucciana, in comune di Carpineti, ideata e organizzata ogni anno dal professor Ivo Rondanini con l’intento di rendere dovuti riconoscimenti a coloro che hanno dedicato tutta la vita alla cura del territorio della montagna. Lavoratori dalla mani grandi e callose, dotati di grande pazienza che affidano le loro fatiche alla speranza di una buona stagione che, purtroppo, in questi ultimi anni viene tradita.

"È stata una bellissima festa, – ha sottolineato Rondanini – con la presenza dell’assessore regionale Alessio Mammi, il rappresentante delegato delle province nonché sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi, e alcuni sindaci e vece-sindaci della montagna. L’iniziativa di dare un segno di riconoscenza a coloro che dedicano la vita al lavoro dei campi è partita nel 1982".

In foto i contadini premiati (con l’attestato in mano, ndr), da sinistra: Ettore Belli 82 anni, Giuseppe Chesi 96 anni, Fabio Ceci 84 anni, Pierino Costi 82 abbi, dietro in piedi l’assessore regionale Mammi, Ivo Rondanini, sindaco di Baiso Fabio Spezzani, poi sindaci e vicesindaci al centro delegato Sassi.

s.b.