Vende sul web una bici rubata

Trova la sua bici rubata in vendita su una piattaforma online e chiama la polizia: denunciato 25enne trovato anche con un etto di hashish. Sabato, gli operatori della Mobile di Reggio vengono contattati da un reggiano che sospetta di avere trovato la sua “mountain bike”, rubata qualche mese prima, in vendita online. Gli investigatori contattano il profilo del venditore e fissano un appuntamento. All’esterno di una abitazione di via Compagnoni, luogo scelto per l’incontro, notano un soggetto uscire con la bici del tutto simile a quella rubata: il 25enne, con precedenti, viene bloccato. Nella tasca gli trovano un etto di hashish: denunciato per ricettazione e spaccio.