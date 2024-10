Vende una dose di droga in pieno centro: denunciato 18enne

È stato sorpreso in piazza della Vittoria, nel cuore del centro di Reggio, mentre cedeva una dose di hashish a un cliente. Per questo, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato un diciottenne residente in città alla magistratura. L’operazione è avvenuta venerdì pomeriggio, quando la pattuglia del 112 ha notato in piazza della Vittoria un giovane che stava cedendo qualcosa a un’altra persona, la stessa che ha poi nascosto la sostanza in un pacchetto di sigarette. I militari accertato lo scambio, hanno bloccato i due giovani, rinvenendo l’hashish nel pacchetto di tabacchi. I due fermati sono stati condotti alla vicina caserma di corso Cairoli per essere identificati.

L’acquirente ha confermato di aver ricevuto la dose di sostanza stupefacente dal 18enne, poi segnalato alla Prefettura come assuntore. Testimonianza che ha consentito di procedere con la denuncia del giovane alla Procura. È stato disposto anche il sequestro della dose di droga.