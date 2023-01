Vendeva droga su Instagram: arrestato 18enne

CASTELNOVO MONTI

di Settimo Baisi

L’attività di monitoraggio relativa agli assuntori di sostanze stupefacenti ha indotto i carabinieri della stazione di Vezzano sul Crostolo e del nucleo operativo di Castelnovo a monitorare un 18enne disoccupato, abitante in un comune dell’Appennino reggiano, il quale era sospettato di esere dedito alla compravendita di stupefacenti. Le segnalazioni ai militari sono risultate puntuali e fondate giacché all’esito di una perquisizione domiciliare eseguita nell’abitazione del giovane, i carabinieri hanno rinvenuto circa un etto di hascisc e un bilancino di precisione, tutto sottoposto a sequestro unitamente alla somma di 250 euro, ritenuta provento dello spaccio, considerando anche lo status di disoccupato del giovane. Il quale, per tutto questo, i è stato accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio reati per i quali, nella prima mattinata di giovedì hanno provveduto ad arrestare il 18enne residente nell’Appennino reggiano, a disposizione della Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci.

Il procedimento, tuttora in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare l’eventuale piena responsabilità del giovane indagato.

La vicenda si è concretizzata, come detto, giovedì mattina quando poco dopo le 6.30 i carabinieri, forti delle informazioni acquisite, si recavano presso l’abitazione del 18enne ove davano corso a una perquisizione domiciliare conclusasi con esito positivo. Il giovane mostrandosi collaborativo, ha consegnato spontaneamente, prelevandolo dal cassetto della scrivania della sua camera da letto, due panetti di hascisc del peso di circa un etto, la somma in contanti per 250 euro in banconote di vario taglio e un bilancino di precisione. Il tutto è stato sottoposto a sequestro, unitamente al suo smartphone, in quanto ritenuto pertinente all’illecita attività ravvisata a carico del giovane. Da un esame sul cellulare del giovane i carabinieri hanno avuto modo di verificare come i contatti per la presunta compravendita di droga venissero tramite un account di Instagram. Alla luce di quanto sopra il 18enne veniva dichiarato in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.