Vendita discoteca Corallo a Scandiano: trattativa avanzata con Roberto Maffi per rilancio serate Rock

Sembrava fosse arenato tutto sulla questione finanziaria, invece un acquirente si era fatto avanti. Così, ora, la trattativa della vendita della storica discoteca Corallo in via della Rocca a Scandiano, il più longevo tempio del Rock emiliano, oggi è in "stato avanzato", rivela Giorgio Zambelli, uno dei fratelli proprietari del locale. La svolta definitiva, se le due parti continueranno a mantenere un punto d’incontro, si potrebbe avere ad aprile: "Ci incontreremo per definire aspetti che al momento abbiamo solo citato", spiega Zambelli. Dunque, di serate di addio non se ne parlerà almeno fino alla primavera.

Il nome del possibile acquirente resta sconosciuto: "Un interessamento è arrivato a luglio, da parte di uno studio di geometri di Scandiano, per la realizzazione di alcuni appartamenti in quell’area". Questo privato sembrerebbe essere l’unico ad accettare le richieste dei fratelli Zambelli, tra cui quella di un appartamento in permuta nel condominio che dovrebbe sorgere: "Si è detto disponibile, quando saranno presenti tutti i disegni sulla carta ne parleremo". Ma quanto vale questo cimelio reggiano? "Da 1,5 a 2 milioni circa" risponde Zambelli. Adesso che la vendita sembra sempre più reale, Giorgio e Gianni ammettono di essere dispiaciuti: "Oggi i ragazzi sono troppo vivaci e se non fosse così difficile gestirli avremmo continuato ancora qualche anno".

Ad agosto però si è improvvisamente fatto largo Roberto Maffi, un 59enne di Piacenza. La decisione di mettere sul mercato la discoteca ha evocato una certa nostalgia in Maffi, che in quei millecinquecento metri quadri ha lasciato un’infinità di ricordi: "Ci ho pensato intere notti, poi l’ho fatto: ho chiamato la famiglia Zambelli". Maffi vorrebbe mandare avanti il progetto assieme all’amico Alessandro Bertacchini. A ottobre scorso ha parlato con Giorgio e gli ha fatto presente la possibilità di rilanciare le storiche serate Rock. "Quando ho letto sul Carlino che poteva sorgere un condominio in quel posto, che ha ospitato i più celebri nomi dello spettacolo e della musica italiana e internazionale, ci sono rimasto male".

Seduto al tavolo con i fratelli Zambelli, Maffi ha illustrato il progetto: "Voglio riportare alla luce il Corallo degli anni ‘80. Proporremo il meglio del genere dagli anni ‘60 agli anni 2000; abbiamo contattato i migliori deejay in circolazione tra l’Emilia, la Lombardia e il Piemonte. Ho chiamato pure Marco Pipitone, storico dj del Corallo negli anni duemila. Vorremmo svecchiare l’ambiente, ci piacerebbe avvicinare i giovani al Rock".

Per la trattativa di vendita "ormai parole sono state spese", precisa Giorgio Zambelli, che tuttavia non ha mai nascosto l’amore per quel periodo, dal 1983 al 2007, quando al Corallo organizzavano ancora le serate Rock. Si è quindi dimostrato possibilista.

Questa sera il Corallo tornerà ad alzare il volume con il format ’Rock Story’, che sarà ripreso per le serate del 28 dicembre e dell’11 gennaio. "Maffi è convinto di poter rilanciare il Rock al Corallo – commenta Zambelli –. Io invece sono un po’ scettico, perché i giovani non amano più questo genere musicale. Spero di sbagliarmi e di poter vivere un’ultima volta questa rinascita". Diversamente, sarà la chiusura di un cerchio lungo 75 anni, di cui 24 a suon di Rock.