Venduti 827 biglietti. C’è tempo fino alle 19

Sono già 827 i tifosi della Reggiana che hanno fatto il biglietto per il derby col Cesena, in programma domani alle 19,30 allo stadio ‘Manuzzi’. Per aggiungersi alla carovana granata c’è tempo soltanto fino alle 19 di oggi. L’acquisto per i residenti nella Provincia di Reggio è limitato al solo ‘Settore Ospiti’ ed è vincolato al possesso della fidelity ‘Regia Card’. I tagliandi possono essere acquistati al costo di 22 euro (+ diritti di prevendita) attraverso il circuito online Vivaticket, nei punti vendita autorizzati e al ‘Reggiana Official Store’ di via Piccard 16/B (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19). È quindi ipotizzabile che a spingere Portanova e compagni ci saranno circa mille, inossidabili, cuori granata. Non potrà invece essere presente il direttore sportivo Fracchiolla che, espulso nella gara con lo Spezia, ha rimediato una giornata di squalifica per critiche all’operato arbitrale del contestatissimo Zanotti. Guardando avanti, al match che ci sarà il 18 ottobre, il Bari arriverà al ‘Città del Tricolore’ senza il difensore Vicari, infortunato, e soprattutto senza Sibilli, che ha patteggiato otto mesi di squalifica per aver violato le norme federali scommettendo su diversi eventi sportivi.

Francesco Pioppi