Venerdì a Cosenza. Gondo squalificato,. Vido tra i diffidati

Dopo il pareggio ottenuto a Catanzaro, la Reggiana è rimasta in Calabria in attesa di scendere in campo per la gara di venerdì al ‘San Vito-Marulla’ di Cosenza. I granata in questi giorni alloggeranno e si alleneranno a Vibo Valentia, poi sabato mattina faranno ritorno in Emilia e avranno un paio di giorni di riposo in attesa del match casalingo con la Sampdoria (domenica 16 alle ore 15).

Non ci sarà certamente Gondo (foto), perché l’attaccante di origine ivoriana domenica ha rimediato il quinto cartellino giallo e oggi verrà squalificato un turno dal giudice sportivo. Sale invece a quota quattro ammonizioni Luca Vido che va così in diffida assieme a Bardi, Sampirisi, Meroni, Libutti, Portanova, e Maggio. Una lista enorme che speriamo possa essere ‘smaltita’ un poco alla volta, senza creare ‘voragini’ nella rosa.

Nel frattempo dall’infermeria arrivano finalmente buone notizie. Il portiere Edoardo Motta, classe 2005 e ‘secondo’ designato di Francesco Bardi, ha ormai terminato il proprio percorso di recupero dopo l’infortunio alla mano ed è pronto a rientrare in gruppo. Possibile una sua convocazione già nella partita con la Sampdoria oppure subito dopo la sosta, contro il Sassuolo.

f.p.