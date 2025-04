Venerdì i funerali di Mazzoni

Non si ferma l’ondata di affetto per il maestro Marcello Mazzoni, scomparso improvvisamente lunedì scorso a 53 anni, e per la sua famiglia. Il Conservatorio Peri Merulo "piange l’uomo e il pianista, nella consapevolezza che il suo spirito continuerà a vivere nella musica, nei ricordi e nell’eredità che ha lasciato". A piangerlo anche la Fondazione Palazzo Magnani:" compagno di tante stagioni. Solo qualche giorno fa eravamo insieme al lavoro per progettare insieme i concerti della prossima estate, la rassegna dedicata al pianoforte".

I Teatri così lo ricordano: "Come tutte le istituzioni culturali in cui Marcello Mazzoni era di casa, non riusciamo a farcene una ragione. Marcello Mazzoni era membro del comitato d’indirizzo della fondazione. Un uomo di grande cultura e passione per lo spettacolo e per la musica in particolare. La sua perdita lascia un vuoto enorme nella comunità culturale". Fiume di saluti commossi al Maestro sul suo profilo Facebook, per tanti la notizia è stata un dolore improvviso. Per la volontà di Mazzoni, ieri sono stati espiantati gli organi al Maestro Mazzoni e questa mattina ci sarà l’autopsia, per verificare le esatte cause del malore improvviso che gli hanno causato la morte. Poi nel pomeriggio sarà esposto alla camera ardente della Croce Verde. I funerali sono previsti per venerdì 2 maggio, le modalità sono in via di definizione.

s. bon.