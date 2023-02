Venerdì l’addio al 27enne Said Beltaief stroncato da un malore domenica in casa

Said Beltaief (foto) sarà sepolto nel cimitero del paese, Cavriago, dove ormai da anni abitava e dove tanti lo piangono, ricordandolo come un giovane laborioso, gentile e positivo. Sarà venerdì l’ultimo saluto al 27enne originario del Marocco, vittima domenica di un malore improvviso. Il funerale si svolgerà con rito musulmano: alle 12,30 l’Imam guiderà la preghiera funebre nel Centro culturale islamico di Montecchio. Alle 14,30 la sepoltura nel camposanto cavriaghese. La tragedia è avvenuta davanti alla madre Fatima, malata, a cui il giovane si dedicava con affetto. Said praticava bodybuilding e aveva lavorato come guardia giurata e commesso al Conad.