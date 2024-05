Venerdì l’ultimo saluto a Sergio Daolio. Morì in seguito al rogo nella sua abitazione

Camera ardente alla Croce verde per Sergio Daolio, morto a 83 anni, dopo 36 ore di agonia, in seguito al rogo che aveva colpito la sua abitazione a Santa Croce. La camera ardente sarà aperta dalle 17 di domani fino a venerdì alle 11.30, quando la salma di Sergio Daolio sarà accompagnata all’ara crematoria del cimitero di Coviolo. Ne danno il triste annuncio la moglie Cirene, la figlia Antonella e il genero Luca, i parenti tutti.

Per chi volesse, niente fiori ma offerte all’associazione G.L.M., gruppo laico missionario (Iban IT63F0707212803000000403953). L’incendio era scoppiato il 13 maggio: il pensionato era stato estratto dal rogo della sua casa in via Axum, una laterale di via Adua, assieme alla moglie. Le condizioni dell’anziano fin da subito sono apparse gravissime, tanto che era stato trasportato d’urgenza al reparto grandi ustionati e poi ricoverato nel reparto di Rianimazione a Parma. Ma, nonostante tutti i tentativi di salvarlo, dopo 36 ore è stato dichiarato il decesso. La moglie 80enne, invece, rimasta soltanto lievemente intossicata e subito dimessa dall’ospedale, è riuscita a sfuggire a quell’inferno di fuoco grazie all’intervento provvidenziale di un gruppo di operai della Preston&Barbier. Daolio aveva lavorato una vita come idraulico, era molto stimato e conosciuto.