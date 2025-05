Venerdì passeggiata nel bosco. Ci saranno anche le persone fragili

Festa al Castagneto Matildico di Marola venerdì 30 maggio per l’inaugurazione del "Sentiero sostenibile" all’interno del bosco dove potranno addentrarsi, per la prima volta, anche persone con disabilità e fragilità.

Il presidente dell’Associazione Amici del Castagneto Matildico di Marola, Lauro Bolognesi, ricorda: "La nostra Associazione, fin dalla sua costituzione nel 2017, si era posta l’obiettivo di restituire alla collettività della nostra provincia una delle bellezze più suggestive dell’Appennino Reggiano. Con un apposito fondo della Regione Emilia-Romagna, negli ultimi anni si sono riqualificati circa 30 degli oltre 50 ettari dello storico castagneto di Marola. Nello spirito di apertura che contraddistingue la nostra Associazione, siamo particolarmente lieti di rendere sistematica l’attività di collaborazione con il terzo settore che si prende cura delle fasce più fragili della popolazione, nell’ottica di rendere un servizio per migliorare la vita di coloro che vivono situazioni di difficoltà".

Il progetto, che vede capofila la cooperativa l’Ovile e che coinvolge enti e associazioni da Reggio Emilia al Comune di Ventasso si risolverà venerdì in una gioprnata di festa: alle 10 ritrovo nel piazzale antistante l’Abbazia di Marola, a seguire attività laboratoriali in alternanza e a gruppi, con visite accompagnate nel bosco attraverso il "sentiero sostenibile" dalle 10,30 alle 12,30; ore 11,30 inaugurazione del sentiero sostenibile con le autorità civili e religiose; ore 13,00 pranzo al sacco. Nel pomeriggio, per chi non dovesse rientrare per tempo al luogo di partenza ci saranno altre visite guidate nel bosco con i volontari dell’associazione e di EcoSapiens e, se disponibile, visita anche all’Abbazia. In caso di maltempo la festa sarà rimandata a data da destinarsi. Info: amicicastagnetomatildicomarola@gmail.com.