Veneziani racconta il presente. Il nulla spazza via i maestri veri

L’associazione culturale Balder, presieduta da Marco Eboli, organizza per sabato 25 gennaio alle 16.30, alla Sala del Capitano del Popolo, in piazza del Monte, la presentazione del libro "Senza eredi" dello scrittore e giornalista Marcello Veneziani. L’ingresso è libero.

Il libro si compone di ritratti di scrittori, giornalisti ritenuti maestri veri, presunti e controversi in un epoca che li cancella. La contemporaneità non ha antenati né posteri, non esistono più maestri né allievi. Nella cultura come nella politica esistono protagonisti che nulla devono ai predecessori, o almeno così presumono, e non posseggono uno sguardo prospettico verso il futuro. E’ l’epoca degli influencer, che nulla hanno da insegnare, essendo dei manipolatori dei desideri.

Si è persa ogni traccia del confronto in ambito culturale, non vi è più confronto tra idee differenti ma solo consorterie che promuovono gli autori delle proprie scuderie. Lo scenario indurrebbe alla rassegnazione. Marcello Veneziani, invece, la pensa come il drammaturgo austriaco Franz Grillparzer che scriveva: "Se il mio tempo mi vuole avversare lo lascio fare tranquillamente. Io sono venuto da altri tempi e in altri tempi spero di andare".

L’incontro di sabato vuole attingere al pensiero di chi ci ha preceduto, trarne insegnamenti, positivi e negativi, ma pur sempre formativi.