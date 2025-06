Vengono dalla città di Foligno gli sbandieratori più promettenti

Si è conclusa con successo la 14^ Parata Nazionale della Bandiera Under 18, svoltasi nel fine settimana a Quattro Castella. L’evento ha visto sfilare oltre 600 persone, tra sbandieratori e musici, che si sono cimentate in 5 competizioni divisi per fasce d’età: Under 12, Under 15 e Under 18. Ogni giorno si è concluso con la premiazione delle Compagnie che hanno primeggiato tra le oltre 20 presenti alle gare. La classifica parziale ha concorso poi alla definizione della miglior Compagnia italiana Under 18 della Lega Italiana Sbandieratori.

Sul podio, alla presenza dell’assessora alle attività produttive Daniela Campani e del Presidente della Lis Alberto Angeli, è salita la Compagnia ’Sbandieratori e musici Città di Foligno’ che si è aggiudicata il titolo di Miglior Compagnia italiana under 18. "L’evento Under 18 più frequentato di sempre - afferma il Presidente Lis, Angeli – è stato bello vedere cosi tanti ragazze e ragazzi esercitarsi, impegnarsi ed emozionarsi durante questi raduni. Nel giro di pochi minuti di esibizione hanno dovuto mostrare tutte le ore di allenamento a cui si sono sottoposti con dedizione per arrivare fin qui". Organizzatore della tre giorni la Contrada Monticelli, presieduta da Marco Balderi e supportata dalla presenza di 80 persone tra atleti e volontari.

"Abbiamo servito quasi 600 pasti al giorno e supportato un evento complesso", ha ricordato, ringraziando tutti i volontari.

Nelle foto: gli sbandieratori, Alberto Angeli con Marco Balderi e l’assessora Campani e la Compagnia di Foligno.