Vent’anni di associazione. L’Arcobaleno festeggia

Festa nella festa il prossimo weekend al Teatro Bismantova di Castelnovo Monti che ha celebrato nei giorni scorsi i suoi primi 20 anni di attività: sabato e domenica sarà l’associazione Arcobaleno di Ramiseto (Ventasso), impegnata nel mondo giovanile e della scuola, a celebrare con uno spettacolo, proprio al Teatro Bismantova, i suoi 20 anni dalla fondazione.

L’associazione culturale e artistica Arcobaleno, che abbraccia tutta la montagna, darà corso ai festeggiamenti del primo ventennio con uno spettacolo che, sia sabato che domenica, avrà inizio alle 16 con un tradizionale saggio di scuola di danza, teatro e canto. Per l’occasione sarà uno spettacolo di carnevale che ogni anno fa segnare grandi affluenze.

Questa edizione sarà davvero speciale, perché celebra i 20 anni di attività della scuola, nata a fine 2003 su iniziativa di Valerie Ferrari, insegnante di lingue; l’associazione proprio in quell’anno tenne la sua prima esibizione pubblica in occasione dell’inaugurazione della nuova palestra dell’allora comune di Ramiseto, oggi comune di Ventasso.

Racconta la fondatrice e direttrice della scuola Valerie Ferrari: "Non c’era la possibilità di frequentare corsi di danza da nessuna parte, da Castelnovo Monti agli altri paesi dell’Appennino. Io avevo fatto danza classica in Francia, la mia famiglia proviene da Avignone dove c’è un festival di teatro internazionale famosissimo, sono sempre stata appassionata di musical. La scuola di danza è nata quasi per scherzo a Ramiseto: proponevamo un po’ di danza moderna e balli caraibici in collaborazione con la parrocchia, per animare recite o feste paesane. Io, non sono insegnante di danza, ma nessuno dei colleghi ‘titolati’ che avevo contattato mi aveva preso sul serio. Avevo 20 ragazze al corso, nessuno voleva venire venire a Ramiseto, nessuno pensava potesse nascere tale scuola in montagna. Poco dopo ci siamo trasferiti a Castelnovo alle scuole medie di via Sozzi".

Tutto è partito dall’istituto comprensivo di Busana che comprende tutte le scuole del comune Ventasso, nella nuova sede i partecipanti ai corsi delle discipline artistiche e teatrali tra cui danza, musica e ginnastica artistica sono diventati sempre più numerosi e molti allievi oggi sono diventati veri artisti anche a livello nazionale.

"Per i corsi di teatro abbiamo collaborato per diversi anni con Francesca Bianchi, Fabio Gaccioli e ora con Chiara Ticini – aggiunge Valerie –, per la danza, oltre a Luca, lavoriamo con Mara Venturi degli Esposti, Alexandra Baisi, Sara Giorgini e Nino Di Fiore".

Settimo Baisi