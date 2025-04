Vent’anni di Fotografia Europea. Scatti, video, installazioni e arredi. Dialogo aperto con le forme d’arte

Essere giovani oggi, cercando di trovare il proprio posto nel mondo districandosi in una selva di contraddizioni e sotto un cielo cupo che non permette di immaginare un futuro. È questo che raccontano le mostre che quest’anno propone Fotografia Europea (fino all’8 giugno).

’Avere vent’anni’ è il tema scelto per questa edizione 2025 dalla direzione artistica del festival, formata da Tim Clark, Walter Guadagnini e Luce Lebart. Un’edizione che celebra i vent’anni di vita del festival e lo fa guardando alle giovani generazioni che abitano il mondo, anche in contesti difficili. Rispetto agli scorsi allestimenti, in questa occasione la fotografia – protagonista del festival – esprime un maggior dialogo con altre forme d’arte presenti: video, installazioni, arredi.

La rassegna vuole fare un pezzo di strada con i ragazzi della Generazione Z, cresciuta in un’epoca dove il progresso tecnologico ha aperto infinite possibilità, ma anche inedite crisi cui far fronte, individualmente e collettivamente.

I Chiostri di San Pietro sono protagonisti della città grazie a dieci mostre che esplorano il tema del 2025, mentre a Palazzo da Mosto trovano posto progetti che caratterizzano questa edizione, quindi la committenza di Fotografia Europea, la mostra dedicata ai libri fotografici, i due progetti vincitori della Open Call, la collettiva dello Speciale Dicottoventicinque e quella di WeWorld, infine una mostra realizzata in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Beirut.

Tra i progetti espositivi ai Chiostri di San Pietro ’Mal de Mer’ di Claudio Majorana, con i suoi scatti in bianco e nero, accompagna il visitatore a compiere un viaggio in Lituania: nel delicato e complesso universo dell’adolescenza. Majorana ha viaggiato incontrando giovani con alle spalle famiglie fragili, incapaci di sostenerli in un periodo di passaggio e per questo ospitati da una comunità. I ragazzi di Claudio Majorana sono pieni di domande, paure e dubbi, ma i loro pensieri, rapidi e frenetici, si muovono spontanei sullo sfondo di paesaggi evocativi: campi estivi, foreste, cimiteri silenziosi e altri spazi della periferia di Vilnius.

Di grande impatto emotivo anche la mostra ’You don’t die’, di Ghazal Golshiri e Marie Sumalla – rispettivamente giornalista iraniana e photo editor francese del quotidiano Le Monde – che documenta la storica rivolta del popolo iraniano scoppiata dopo la tragica morte di Mahsa Amini, avvenuta il 16 settembre 2022, quando la giovane aveva solo 22 anni. A provocare la sua morte sono state le violenze subite dopo l’arresto da parte della polizia morale, che ha ritenuto il suo modo di vestire non rispettoso dei rigidi codici imposti dalla Repubblica Islamica dell’Iran. L’opera proposta dall’artista e fotografa britannica Vinca Petersen raccoglie invece nel progetto ’Raves and Riots Constellation’ scatti provenienti dai suoi viaggi in tutta Europa, in anni segnati dalla ribellione. L’illegalità di questi eventi, unita alla tensione che li caratterizza, regala quello che l’autrice chiama la "gioia sovversiva" rivelata da queste immagini.

A Palazzo da Mosto trovano posto invece la committenza di Fotografia Europea, la mostra dedicata ai libri fotografici, i due progetti vincitori della Open Call, la collettiva dello Speciale Dicottoventicinque e quella di WeWorld e una mostra realizzata in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Beirut. Interessante, il lavoro di Michele Borzoni e Rocco Rorandelli, ’Silent Spring’, che indaga l’attivismo ambientale dei giovani in Italia, Germania, Portogallo, Belgio, Francia, Svizzera e Austria, mettendo in luce il crescente conflitto tra gli attivisti e i governi occidentali. Per questi giovani attivisti la difesa dell’ambiente incarna un potente mezzo per reclamare il proprio futuro e far sentire la propria voce.