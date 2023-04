Vent’anni tra swing, soul e blues È festa per la Merulo Big Band

L’Istituto musicale Merulo Big Band (Mbb) domenica festeggia 20 anni di attività con un grande concerto al teatro Bismantova, alle 17.45. La Merulo Big Band è diretta da Giovanni Picciati, docente di clarinetto presso l’Istituto superiore di studi musicali Peri-Merulo e concertista di fama nazionale. La regia dello spettacolo sarà affidata a Francesca Bianchi. C’è il patrocinio del Comune di Castelnovo Monti. Il ricavato della serata sarà donato ad associazioni di volontariato onlus che operano in montagna: Vogliamo la Luna, Fondazione Don Zanni, Cieli Sereni e Gaom.

La Merulo Big Band nasce ufficialmente come formazione autonoma nel gennaio 2003, per iniziativa dei componenti della precedente Big Band dell’Istituto Merulo di Castelnovo Monti, sorta a scopo didattico nel 1999. Fin dalle prime esibizioni ha proposto un repertorio molto vario, da ’In the Mood’ di Joe Garland a ’Moonlight Serenade’ di Glenn Miller a ’Chattanooga choo-choo’ di Harry Warren a ’C Jam Blues’ di Duke Ellington, a colonne sonore e brani di musica latino-americana.

Nel 2006 la Merulo Big band ha presentato lo spettacolo ’Dal blues al…’, con la partecipazione del trombettista Davide Ghidoni e dall’attrice Francesca Bianchi come voce recitante. Nel 2008 ha tenuto concerti a Lerici nella rassegna cinematografica ’Agave di cristallo’, sul lungo mare di Rapallo, accompagnando la PFM e Aida Satta Flores, ha partecipato al ’Premio Lunezia’ ad Aulla. Nell’aprile 2009 ha presentato lo spettacolo "Mbb & clarinet" con la partecipazione di Fabrizio Meloni, I° clarinetto dell’orchestra del Teatro alla Scala di Milano.

Nel dopo concertoð 342 3945350. Prevendita biglietti del concerto al negozio Call Me, via Roma 50.

Settimo Baisi