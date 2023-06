Ventasso, rotore di impianto eolico rovina al suolo

Ventasso (Reggio Emilia), 30 giugno 2023 – Il rotore di una pala eolica si è staccato improvvisamente dal palo di sostegno, rovinando al suolo. E’ accaduto la scorsa notte in località Passo del Cerreto, nel Comune di Ventasso. L’impianto è di proprietà di una società privata e serve alla produzione di energia elettrica, sfruttando la forza del vento. Al momento la pala non era collegata. Il rotore è crollato probabilmente a causa degli effetti del maltempo. Per fortuna si registrano solo conseguenze alla struttura ma non alle persone. L’impianto si trova comunque in un’area isolata, che non è solitamente punto di passaggio per le persone. Sono stati informati i carabinieri della Compagnia di Castelnovo Monti per circoscrivere la zona, in attesa che l’area venga messa in sicurezza, recuperando il rotore caduto al suolo, con il ripristino della funzionalità dell’intero impianto per la produzione di energia elettrica.