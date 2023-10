Ventasso, Allertati i Vigili del Fuoco per Movimenti Franosi

Allertati ieri pomeriggio i vigili del fuoco di Castelnovo Monti per un movimento franoso. Una signora che ha sentito dei rumori nella propria abitazione, ha avuto paura e ha dato l’allarme: si tratta del borgo Frassinedolo, comune di Ventasso. Ad essere preoccupati sono un po’ tutti gli abitanti del paese perchè, come conferma il sindaco Enrico Ferretti, "non è una novità. Frassinedolo si trova su una frana attiva. Già abbiamo programmato per lunedì (domani, ndr) un sopralluogo con i tecnici della Regione, intervento contemporaneo a quello delle Fonti di Cervarezza (Samicer), dove anche lì sono stati segnalati movimenti franosi. Per ora gli abitanti di Frassinedolo possono stare tranquilli, anche i vigili con i quali ho parlato, per ora non vedono pericoli di cedimento delle case".

s.b.